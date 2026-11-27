Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün "İmişli" "Şəfa"nı, "Neftçi" "Zirə"ni qəbul edəcək
- 27 noyabr, 2026
- 09:00
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Misli Premyer Liqasında XIII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
İlk olaraq "Şəfa" "İmişli"nin qonağı olacaq. Yevlax şəhər stadionundakı matç saat 14:30-da start götürəcək. "İmişli" 12 xalla 8-ci, "Şəfa" 5 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci görüşündə "Neftçi" "Zirə"ni qəbul edəcək. "Palms Sports Arena"dakı görüş saat 19:00-da başlayacaq. "Ağ-qaralar" 27 xalla turnir cədvəlinin lideridir. Qəsəbə təmsilçisi 20 xalla 5-ci sırada yer alıb.
Misli Premyer Liqası
XIII tur
II dövrə
27 noyabr
14:30. "İmişli" – "Şəfa"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov
VAR: Nicat İsmayıllı
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov
Yevlax şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Zirə"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Elvin Bayramov
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Şirmamed Mamedov
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov
"Palms Sports Arena"
Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura noyabrın 29-da yekun vurulacaq.