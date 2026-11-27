Axtarışda olan şəxs Novxanıda saxlanılıb
Hadisə
- 27 noyabr, 2026
- 07:18
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Aparıcı Firuzə Cəlilovanın Novxanı qəsəbəsində yerləşən bağ evi ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirilib.
DİN-in Mətbuat Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, Novxanı qəsəbəsində yerləşən bağ evlərinin birində axtarışda olan şəxsin yeri müəyyən olunub.
Tədbirlərlə istintaqdan yayınaraq gizlənən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Ə. Hüseynov polis tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırma aparılır.
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