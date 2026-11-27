ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə işlərin davam etdirildiyini deyib
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2026
- 05:08
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya və Ukrayna arasında sülhün əldə olunması üzərində işləməyə davam etdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri ABŞ hərbçilərini Şükran Günü münasibətilə təbrik edərkən bildirib.
"Mən daha bir kiçik layihə - Rusiya və Ukrayna arasında sülhün bərqərar edilməsi üzərində işləyirəm", - Tramp bayramı necə keçirdiyi ilə bağlı suala cavab verərkən bildirib.
Ağ Evin rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, münaqişənin nizamlanması asan məsələ deyil.
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