Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,43, или 2,42%, до $102,77 за баррель.

Как сообщил Report источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $97,56.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан подорожала на $2,4, или 2,51%, до $98,01 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.