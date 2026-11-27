Нефть подорожала в пятницу на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,47% до $97,02 за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 2,99%, до $86,18 за баррель. Основные торги WTI в четверг не проводились, поскольку биржи в США были закрыты в День благодарения.

Отметим, что вчера стало известно об ударах поддерживаемых Ираном хуситов по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Таннура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал.

Помимо этого, Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб.