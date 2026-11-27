В Азербайджане срок действия квалификационного аттестата специалиста по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) составит пять лет.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "Об оценке воздействия на окружающую среду".

Документ был рассмотрен сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, специалисты, желающие продолжить деятельность в качестве оценщиков ОВОС, смогут повторно обратиться за получением аттестата и сдать экзамены в последний год действия имеющегося документа. Это может сделать как сам специалист, так и юридическое лицо, в котором он работает (организация по ОВОС).

При этом, если специалист успешно получит аттестат по одному и тому же направлению дважды после первой сдачи экзамена, последний документ будет выдаваться ему бессрочно.

Лица, желающие работать оценщиками ОВОС и соответствующие установленным требованиям, должны будут пройти экзамены для получения квалификационного аттестата. Участие в экзаменах будет платным, размер платы определит уполномоченный орган.