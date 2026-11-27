Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон "О таможенном тарифе" вынесен сегодня на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как передает Report, согласно документу, оперативный налоговый контроль будет также охватывать выявление случаев перевозки товаров автомобильным транспортом без оформления электронной товарно-транспортной накладной в установленном порядке. В этой связи к налогоплательщику, предъявляющему товары, будет применяться финансовая санкция в размере 2% от общей стоимости предоставленных товаров.

Данные нововведения вступят в силу в отношении средних и крупных субъектов предпринимательства с 1 июля 2027 года, а в отношении остальных субъектов предпринимательства - с 1 августа 2028 года.

Кроме того, предлагается с 1 января 2027 года сроком на три года освободить от налогообложения 50% доходов индивидуальных предпринимателей и 50% прибыли юридических лиц, полученных от деятельности по международным грузоперевозкам автомобильным транспортом.

Одновременно предусматривается освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) импорта тягачей, соответствующих экологическому стандарту Евро-6, а также прицепов и полуприцепов, с даты производства которых прошло не более семи лет. Льгота будет действовать в течение трех лет с 1 февраля 2027 года.

Кроме того, на аналогичный срок предлагается освободить от таможенных пошлин импорт прицепов и полуприцепов, с даты производства которых прошло не более семи лет.

Соответствующие перечни транспортных средств будут утверждаться уполномоченным органом.