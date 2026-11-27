Трое жителей Алматы (Казахстан) организовали сеть дропперов для проведения незаконных криптовалютных операций.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

В свою преступную деятельность организаторы вовлекли жителей соседних государств.

"Для этого через посредников привлекались граждане Кыргызстана, преимущественно молодые люди, в том числе студенты и лица, испытывающие финансовые трудности. Подозреваемые оплачивали им проезд в Казахстан, проживание и питание, обеспечивали мобильными телефонами и SIM-картами. За денежное вознаграждение иностранцы передавали доступ к своим банковским счетам, после чего возвращались на родину", - сообщило агентство.

В дальнейшем они использовались для покупки и продажи криптовалюты USDT без соответствующей лицензии.

"Кроме того, через международную платежную платформу "SkyPhoenix" подозреваемые обслуживали финансовые операции онлайн-казино "Pinco", "Pinup", "Nomad Games", "Sultan Games" и других. За вознаграждение в размере 4% от суммы поступлений подозреваемые обеспечивали прием платежей от игроков, выплату выигрышей и вывод доходов организаторов незаконного игорного бизнеса в криптовалюте", - отметили в АФМ.

Общая сумма поступлений на дропперские счета превысила 3,6 млрд тенге ($7,8 млн).

"В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и земельный участок. Уголовное дело направлено в суд", - сообщило агентство по финансовому мониторингу.