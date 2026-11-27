В Азербайджане в январе – октябре текущего года населению выплатили 8,75 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), это примерно на 764 млн манатов, или на 9,55%, больше показателя аналогичного периода прошлого года.