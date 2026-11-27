"Нефтчи" расстался с американским баскетболистом Джеродом Робинсоном
Командные
- 27 ноября, 2026
- 10:21
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Азербайджанский баскетбольный клуб "Нефтчи" расстался с американским защитником Джеродом Робинсоном.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.
Напомним, что Робинсон перешел в бакинский клуб в августе этого года.
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