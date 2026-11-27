Азербайджанский баскетбольный клуб "Нефтчи" расстался с американским защитником Джеродом Робинсоном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, что Робинсон перешел в бакинский клуб в августе этого года.