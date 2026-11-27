"Neftçi" ABŞ-dən olan basketbolçu Cerod Robinsonla yollarını ayırıb
Komanda
- 27 noyabr, 2026
- 10:01
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"Neftçi" ABŞ-dən olan basketbolçu Cerod Robinsonla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Xatırladaq ki, Cerod Robinson cari ilin avqustunda Bakı təmsilçisinə keçmişdi.
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