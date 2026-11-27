Honqkonqda bərə üzən doka çırpılıb, 22 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2026
- 09:52
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Honqkonqda Tsinyi neft anbarı ərazisində yüksəksürətli sərnişin bərəsi üzən dokla toqquşub, nəticədə 22 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Honqkonq polisinə istinadən SCMP nəşri məlumat yayıb.
Onlardan dördü ağır vəziyyətdədir.
Mənbə bildirib ki, bərənin kapitanı gəmiyə nəzarəti itirib. Göyərtədə 40 sərnişin və 20 heyət üzvü olub.
Hadisə yerinə 15 təcili yardım maşını cəlb olunub.
В Гонконге паром врезался в плавучий док, 22 человека получили ранения
Ferry crashes into floating dock off waters at Hong Kong oil depot, 22 injured
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