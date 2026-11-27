"Bornmut" İngiltərə futbolunun tarixinə düşüb
Futbol
- 27 noyabr, 2026
- 09:52
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"Bornmut" UEFA bayrağı altında keçirilən yarışlarda ilk 5 matçda qələbə qazanan ilk İngiltərə komandası kimi tarixə düşüb.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, bu Avropa Liqasının əsas mərhələsinin V turunda səfərdə "Selta"ya 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra reallaşıb.
Həmçinin kollektiv bütün yarışlarda qələbə seriyasını 10 matça çatdırıb ki, bu da yeni klub rekordudur.
Qeyd edək ki, tarixində ilk avrokubok mövsümünü keçirən "Bornmut" Avropa Liqasının əsas mərhələsində 5 oyundan sonra 15 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
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