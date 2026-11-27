Азербайджано-узбекская инвестиционная компания и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандум о расширении возможностей финансирования совместных проектов.

Как передает Report, об этом сообщило министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Документ был подписан 26 ноября во время визита председателя правления ЕАБР Николая Подгузова в Ташкент.

Отмечается, что в ходе визита Николай Подгузов провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Стороны обсудили развитие сотрудничества и перспективы реализации новых проектов.

"Совместно сформирован портфель проектов на сумму свыше $4 млрд, объем подписанных соглашений в поддержку частного сектора достиг $200 млн", - отмечается в сообщении.

Согласно страновой стратегии банка на 2027-2031 годы, планируется довести объем финансирования в Узбекистане до $500 млн уже в следующем году.

Кроме того, ЕАБР и министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана подписали меморандум о реализации проекта "ИИ-кластер МИПТ". Банк окажет техническое содействие в создании цифровой инфраструктуры и внедрении решений на основе искусственного интеллекта.