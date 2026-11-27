С I квартала 2027 года банки Азербайджана должны будут раскрывать данные об устойчивости по четырем направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление экономиста отдела устойчивого финансирования Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Али Ахмедзаде.

По его словам, экологические, социальные и управленческие (ЭСУ) риски должны быть интегрированы в систему управления рисками банков. При этом внутренний аудит должен проверять и оценивать управление этими рисками, а достижение ЭСУ-целей должно учитываться в системе вознаграждения.

Как отметил представитель ЦБА, согласно приложению №5 к стандартам корпоративного управления, банки будут обязаны раскрывать информацию по четырем направлениям: управление, стратегия, управление рисками и количественные показатели.

Эти направления предусмотрены международными рамочными структурами TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), а также стандартами IFRS S1 и S2, которые применяются почти в 50 юрисдикциях.

А. Ахмедзаде подчеркнул, что первоначальные требования к раскрытию информации учитывают текущий уровень готовности и потенциал банков. В дальнейшем они будут расширяться. В частности, банки должны будут раскрывать распределение обязанностей и полномочий в сфере ЭСУ, компетенции руководства и учет соответствующих показателей в политике вознаграждения.

Кроме того, банки должны будут предоставлять информацию не только об объемах зеленого кредитования, но и о финансируемых эмиссиях.

По словам экономиста, банки также должны раскрывать оценку влияния климатических и других ЭСУ-рисков на бизнес-модели, информацию о климатических целях и планах перехода, а также об устойчивых продуктах и услугах.