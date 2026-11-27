Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил завершить согласование договоренностей с Азербайджаном, Туркменистаном и Грузией о взаимном признании электронных грузовых документов.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова в соцсетях, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с инвесторами и предпринимателями в транспортно-логистической сфере.

По словам Мирзиёева, имеются все возможности для превращения Узбекистана в крупный сухопутный порт, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг.

"В настоящее время потенциал Среднего коридора используется не в полной мере. Ответственным лицам поручено завершить согласование договоренностей с Азербайджаном, Туркменистаном и Грузией о взаимном признании электронных грузовых документов", - отметил президент.

Он также поручил организовать движение блочных поездов из Узбекистана до портов Каспийского и Черного морей, Восточно-Китайского моря и стран Балтии, а также проинформировать об этих возможностях предпринимателей.