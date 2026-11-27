Заместитель генерального прокурора - военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов принял участие в обсуждении актуальных вопросов борьбы с коррупцией в Марокко.

Как сообщили Report в Военной прокуратуре, 25–26 ноября делегация Азербайджана участвовала в ежегодной конференции, посвященной 20-летию Международной ассоциации антикоррупционных органов (IAACA).

На мероприятии с участием представителей Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), международных организаций и правоохранительных органов различных стран обсуждались применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией, противодействие экологическим преступлениям и повышение эффективности антикоррупционных механизмов.

В рамках визита азербайджанская делегация также провела встречи с генеральным прокурором Марокко Хишамом аль-Блауи и руководителем Национального органа по предупреждению и борьбе с коррупцией Мухаммедом Беналилу.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширение обмена опытом и возможности применения ИИ в правоохранительной деятельности.