Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Азербайджана приняла решение, определяющее единую судебную практику по делу врача, обвиняемого в халатности и служебном подлоге.

Как сообщает Report, согласно обвинению, акушер-гинеколог не обеспечил своевременное проведение операции при острой гипоксии плода, в результате чего ребенок скончался вскоре после хирургического вмешательства.

Впоследствии врач с целью сокрытия халатности внес заведомо ложные сведения в медицинскую документацию, указав, что плод был мертв уже при поступлении в перинатальный центр.

Суд первой инстанции признал врача виновным по статьям 313 (служебный подлог) и 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Азербайджана, приговорив его к трем годам ограничения свободы.

Апелляционный суд оправдал врача по обвинению в служебном подлоге, поскольку тот не являлся должностным лицом, переквалифицировал обвинение в халатности на статью 142.4 УК и сократил срок ограничения свободы до двух лет.

Верховный суд установил, что при рассмотрении дела были допущены нарушения норм материального и процессуального права. Коллегия подчеркнула, что отсутствие у обвиняемого статуса должностного лица не исключает уголовной ответственности за подделку официальных документов. Поэтому апелляционный суд не должен был ограничиваться выводом об отсутствии у врача такого статуса, а обязан был исследовать объективную сторону вменяемых ему действий и дать правовую оценку возможности их квалификации по соответствующей статье УК.

Кроме того, Верховный суд признал неправомерным применение нормы уголовного законодательства, вступившей в силу после совершения деяния, без установления наличия состава преступления по ранее действовавшему закону. Отмечается, что в рассматриваемом деле апелляционный суд, признав, что врач не обладает статусом должностного лица, тем не менее квалифицировал его действия по статье 142.4 УК (нарушение правил оказания медицинских услуг, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), которая не действовала на момент совершения деяния.

Верховный суд удовлетворил кассационный протест, отменил приговор апелляционной инстанции и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.