Началось очередное пленарное заседание ММ, на повестке 10 вопросов
Милли Меджлис
- 27 ноября, 2026
- 11:10
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено в общей сложности 10 вопросов.
Среди них - законопроект о принятии, утверждении и разрешении на реализацию соглашения между Государственной нефтяной компанией, ExxonMobil Exploration & Production Azerbaijan Limited и ООО Middle Kura о разведке, разработке и долевом разделе добычи на контрактной площади Орта Кюр в Азербайджане.
Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.
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