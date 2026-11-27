Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено в общей сложности 10 вопросов.

Среди них - законопроект о принятии, утверждении и разрешении на реализацию соглашения между Государственной нефтяной компанией, ExxonMobil Exploration & Production Azerbaijan Limited и ООО Middle Kura о разведке, разработке и долевом разделе добычи на контрактной площади Орта Кюр в Азербайджане.

Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.