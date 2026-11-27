Naxçıvanda Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilir
Sosial müdafiə
- 27 noyabr, 2026
- 10:14
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Naxçıvan şəhərində Gələcəyin Peşələri Sammiti təşkil olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sammit Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.
Tədbirdə tanıtım videoçarxı nümayiş etdiriləcək, rəsmi çıxışlar və bədii hissə olacaq. Eyni zamanda, sammit çərçivəsində panel müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulub.
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