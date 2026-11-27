Azərbaycanla Ermənistan arasında "Sülh körpüsü" çərçivəsində yaradılan komitələrdə müzakirələr keçirilib
- 27 noyabr, 2026
- 10:17
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"Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistanda geniştərkibli ikitərəfli dəyirmi masa müzakirəsi davam edir.
"Report" xəbər verir ki, növbəti mərhələdə Azərbaycanla Ermənistan arasında "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində yaradılan komitələrdə müzakirələr keçirilib.
Qeyd edək ki, müzakirələr 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqton sammitində razılaşdırılmış sülh gündəliyini, Azərbaycan- Ermənistan sülh prosesinin möhkəmləndirilməsi və institusionallaşdırılmasına yönəlmiş təşəbbüsləri, iki cəmiyyət arasında qarşılıqlı etimadın yaradılması və inkişaf etdirilməsi tədbirlərini, Cənubi Qafqazda dayanıqlı iqtisadi əməkdaşlığın, ticarətin və bağlantı marşrutlarının yaradılması imkanlarını, humanitar məsələləri, gənclərlə işi və təhsil sahəsini əhatə edir.