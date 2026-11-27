Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) планирует расширить исследования по истории Кавказской Албании.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, академик Иса Габиббейли на XIII международной научной конференции, посвященной наследию Кавказской Албании, на тему "Христианская церковь Кавказской Албании в контексте ближневосточной цивилизации".

По его словам, между рядом государств сохраняются существенные противоречия касательно исторических территорий Кавказской Албании и их принадлежности к той или иной стране в настоящее время, а также по вопросу атрибуции исторических памятников:

"Вопрос Кавказской Албании имеет большое значение как для азербайджанской, так и для мировой историографии. Хотя в этом направлении были проведены различные исследования, остаются важные вопросы, требующие изучения. Уверен, что в этом году наша деятельность будет расширена еще больше. Будут предприняты важные шаги по организации антропологических и этнографических экспедиций, и эта деятельность будет впервые реализована на практике".

Габиббейли также отметил, что ряд трудов немецких исследователей переводится армянской стороной, в результате чего мировому сообществу представляются искаженные сведения::

"Поэтому большое значение имеет выявление, приобретение и точный перевод оригинальных текстов произведений немецких авторов на азербайджанский язык".

Президент НАНА подчеркнул, в данном направлении также будут выдвинуты соответствующие инициативы.