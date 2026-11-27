Работа международного аэропорта южноафриканского Йоханнесбурга нарушена вследствие перебоев в поставке электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию SABC.

Аварией затронуты внутренние рейсы, отмечает она. Не работают стойки регистрации, сканеры посадочных талонов, часть систем безопасности. Обработка багажа ведется вручную. В результате в аэропорту возникли огромные очереди.

Международный терминал работает в штатном режиме.

Руководство аэропорта принимает экстренные меры для восстановления подачи электроэнергии. Авиакомпании советуют пассажирам, вылетающим рейсами из Йоханнесбурга, приезжать в аэропорт заранее.

Международный аэропорт Йоханнесбурга обслуживает в год до 20 млн человек.