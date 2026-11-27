В Азербайджане работают над внедрением параметрического страхования, предусматривающего автоматические выплаты по заранее согласованным показателям, а не по оценке фактического ущерба.

Как сообщает Report, об этом сказал экономист отдела устойчивого финансирования Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Али Ахмедзаде.

По его словам, в сфере устойчивого страхования уже есть опыт применения параметрических моделей:

"Эта практика несколько лет используется в развитых странах. Например, на территориях размещают датчики на базе технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT), которые автоматически передают данные о влажности воздуха и почвы, уровне солнечной радиации и других показателях. Заранее определяется условие: если на участке выпадает недостаточно осадков, страховая компания выплачивает фермеру оговоренную сумму, допустим, на 15-й день. Таким образом, отпадает необходимость тратить месяцы на исследования, расчеты и оценку размера причиненного ущерба. Это более гибкий и удобный механизм для владельцев хозяйств. Надеемся, что в будущем подобные решения будут применяться и в Азербайджане".

Ахмедзаде также отметил, что банк должен предлагать клиенту более устойчивые альтернативы, чтобы минимизировать климатические и переходные риски, одновременно сохраняя платежеспособность заемщика:

"Такой подход в определенном смысле служит и его страховой защитой. Сам банк не оказывает прямых страховых услуг. В Дорожной карте на 2023–2026 годы мы сосредоточились преимущественно на банковском секторе, поскольку на него приходится основная доля финансового рынка. Однако страхование также играет важную роль в этом процессе".