В Грузии задержали 59 нелегалов, включая граждан Азербайджана
Другие
- 27 ноября, 2026
- 11:34
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Грузии задержаны 59 иностранцев, незаконно проживающих на территории страны.
Как сообщает грузинское бюро Report, среди задержанных – граждане Ливана, Туркменистана, Пакистана, Йемена, Беларуси, Узбекистана, России, Камеруна, Индии, Иордании, Азербайджана, Китая и Турции.
Задержанные нарушили требования Закона Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и будут депортированы.
Последние новости
12:19
В РФ при пожаре в школе погибли учитель и трое детейДругие страны
12:12
ММ принял в I чтении изменения в процедуру ликвидации юридических лицМилли Меджлис
12:09
Фото
Джейхун Байрамов принял участие в открытии посольства ЭстонииВнешняя политика
12:05
Фото
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии в формате один на одинВнешняя политика
12:02
В Азербайджане предложили продлить срок выплаты алиментов на обучающихся в вузах детей до 23 летМилли Меджлис
12:02
Азербайджан и Судан отменили визы для владельцев дипломатических паспортовВнешняя политика
11:58
"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к игроку сборной Азербайджана Лоренцо МеццотероФутбол
11:55
Милли Меджлис утвердил в I чтении расширение списка финисточников Госфонда охраны трудаМилли Меджлис
11:54
В Армении преступники протащили полицейского на машине около 500 метровДругие страны