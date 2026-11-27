Фуад Ахундов: В регионе открываются новые возможности для сотрудничества с армянскими учеными
- 27 ноября, 2026
- 11:32
Будьте в курсе главных новостей!
В регионе начался новый этап, открывающий возможности для научного сотрудничества с армянскими учеными.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором политических исследований и аналитического анализа отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Фуад Ахундов на XIII Международной научной конференции "Христианская церковь Кавказской Албании в контексте ближневосточной цивилизации".
Касаясь изучения албанского наследия в Гянджасарском монастыре, Ахундов отметил, что, согласно эпиграфической надписи, памятник был возведен в 1240 году, во времена правления албанского католикоса.
Он призвал армянских ученых конструктивно подойти к изучению этого вопроса и непосредственно исследовать надпись.
"Обращаюсь к армянским ученым - пришло время работать конструктивно. Приезжайте, посмотрите: на эпиграфике написано - албанский католикос. Необходимо пресечь ложь тех, кто утверждает, что такой надписи там нет", - заявил он.
Ахундов подчеркнул, что новый этап в регионе открывает возможности для научного сотрудничества с армянскими учеными.