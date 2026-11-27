В Азербайджане на сегодняшний день представлено более 400 стартапов в аграрной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров на V Юбилейном форуме аграрных стартапов и инноваций.

По его словам, число участников этих проектов превышает 1 000. При этом количество действующих аграрных стартапов составляет более 120, а коммерциализированных - около 20.

Джафаров также сообщил, что в этой сфере проведено более 10 конкурсов, соревнований и хакатонов. Кроме того, зафиксировано свыше 60 участий в фестивалях, посвященных аграрному бизнесу, и организовано семь буткемпов.

Он добавил, что стартаперы регулярно участвовали в I Международном инвестиционном форуме и выставке Caspian Agro.

"Работа по развитию инноваций в аграрной сфере продолжилась и в 2026 году: при поддержке руководства министерства проводились буткемпы и обсуждения по различным направлениям сельского хозяйства", - сказал он.