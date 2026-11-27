В Азербайджане представлено более 400 аграрных стартапов
- 27 ноября, 2026
- 11:23
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В Азербайджане на сегодняшний день представлено более 400 стартапов в аграрной сфере.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров на V Юбилейном форуме аграрных стартапов и инноваций.
По его словам, число участников этих проектов превышает 1 000. При этом количество действующих аграрных стартапов составляет более 120, а коммерциализированных - около 20.
Джафаров также сообщил, что в этой сфере проведено более 10 конкурсов, соревнований и хакатонов. Кроме того, зафиксировано свыше 60 участий в фестивалях, посвященных аграрному бизнесу, и организовано семь буткемпов.
Он добавил, что стартаперы регулярно участвовали в I Международном инвестиционном форуме и выставке Caspian Agro.
"Работа по развитию инноваций в аграрной сфере продолжилась и в 2026 году: при поддержке руководства министерства проводились буткемпы и обсуждения по различным направлениям сельского хозяйства", - сказал он.