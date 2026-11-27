В Азербайджане предложено продлить срок выплаты алиментов на детей, обучающихся в высших учебных заведениях, с 18 до 23 лет.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступила депутат Малахат Ибрагимгызы на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По ее словам, согласно законодательству, государство выплачивает ежемесячное пособие детям, потерявшим кормильца, до 18 лет, а при очной форме обучения - до 23 лет.

"Однако при расторжении брака алименты выплачиваются только до 18 лет. При этом молодые люди, поступившие в вузы, нуждаются в финансовой поддержке для покрытия расходов на образование. Поэтому было бы целесообразно продлить срок выплаты алиментов", - отметила депутат.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поручила главам комитетов по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и по труду и социальной политике Мусе Гулиеву подготовить справку по данному предложению.