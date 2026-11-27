"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к игроку сборной Азербайджана Лоренцо Меццотеро
Футбол
- 27 ноября, 2026
- 11:58
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Ряд ведущих итальянских клубов проявляет интерес к нападающему молодежной сборной Азербайджана (U-21) Лоренцо Меццотеро.
Как сообщает Report, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
По его информации, за 18-летним нападающим "Сампдории" следят "Интер", "Ювентус", "Наполи", "Фиорентина", "Комо", "Сассуоло" и "Монца".
Отметим, что Меццотеро, привлеченный в молодежную сборную Азербайджана в этом году, забил четыре гола в последних четырех матчах за "Сампдорию".
Последние новости
12:19
В РФ при пожаре в школе погибли учитель и трое детейДругие страны
12:12
ММ принял в I чтении изменения в процедуру ликвидации юридических лицМилли Меджлис
12:09
Фото
Джейхун Байрамов принял участие в открытии посольства ЭстонииВнешняя политика
12:05
Фото
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии в формате один на одинВнешняя политика
12:02
В Азербайджане предложили продлить срок выплаты алиментов на обучающихся в вузах детей до 23 летМилли Меджлис
12:02
Азербайджан и Судан отменили визы для владельцев дипломатических паспортовВнешняя политика
11:58
"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к игроку сборной Азербайджана Лоренцо МеццотероФутбол
11:55
Милли Меджлис утвердил в I чтении расширение списка финисточников Госфонда охраны трудаМилли Меджлис
11:54
В Армении преступники протащили полицейского на машине около 500 метровДругие страны