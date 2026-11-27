Ряд ведущих итальянских клубов проявляет интерес к нападающему молодежной сборной Азербайджана (U-21) Лоренцо Меццотеро.

Как сообщает Report, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По его информации, за 18-летним нападающим "Сампдории" следят "Интер", "Ювентус", "Наполи", "Фиорентина", "Комо", "Сассуоло" и "Монца".

Отметим, что Меццотеро, привлеченный в молодежную сборную Азербайджана в этом году, забил четыре гола в последних четырех матчах за "Сампдорию".