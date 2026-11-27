Началась встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии в формате один на один
Внешняя политика
- 27 ноября, 2026
- 12:05
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Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в Баку главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в формате один на один.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun welcomes Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia Margus Tsahkna @Tsahkna at the Ministry of Foreign Affairs. 🇦🇿🇪🇪 https://t.co/UrAz81trZm— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2026
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