Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в Баку главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в формате один на один.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.