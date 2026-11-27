Милли Меджлис в первом чтении одобрил изменения, регулирующие порядок прекращения трудового договора в электронной информационной системе в случае ликвидации юридического лица.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение проект изменений в Гражданский, Налоговый кодексы и закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Согласно законопроекту, при ликвидации юридического лица становится невозможным осуществление операций в электронной информационной системе от его имени. Аналогичная ситуация возникает и при снятии работодателя - физического лица с налогового учета.

Таким образом:

- ликвидация юридических лиц и снятие их с налогового учета будут считаться возможными только при расторжении трудового договора с их работниками;

- снятие с налогового учета налогоплательщика - физического лица - также будет считаться возможным только после расторжения трудового договора с работниками.

Нерасторгнутый в электронной информационной системе трудовой договор между указанными субъектами (за исключением работодателей, являющихся физическими лицами) и работником до вступления закона в силу будет рассмотрен органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании обращения работника и признан утратившим силу.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.