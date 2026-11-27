Учитель школы искусств с детьми погибли при ночном пожаре в частном доме в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным регионального управления СК РФ, ночью в пятницу после тушения пожара в частном жилом доме в дачном некоммерческом товариществе "Север" в Салехарде обнаружены тела женщины и ее троих детей, мужчине удалось спастись, ему оказывается медпомощь.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Причина пожара выясняется.