Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении поправки, которые повышают минимальный уставный капитал создаваемых фондов с 10 тыс. до 100 тыс. манатов и предусматривают, что для каждого нового фонда или общественного объединения можно будет выбрать только один из установленных законом видов.

Как сообщает Report, депутаты одобрили изменения в Гражданский кодекс и закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" на сегодняшнем пленарном заседании.

Для общественных объединений в поправках перечислены семь направлений - профессиональная деятельность, социально-гуманитарная сфера, культура и искусство, образование и наука, экология, право и экономика. Допускается также создание общественных объединений иных видов, если они предусмотрены законом.

Фонды можно будет учреждать как общественно полезные, благотворительные либо относящиеся к иному предусмотренному законом виду. Требование к минимальному уставному капиталу фонда закреплено в Гражданском кодексе. Согласно действующей норме, на момент создания фонда его уставный капитал должен составлять не менее 10 тыс. манатов. Принятая поправка увеличивает эту сумму в десять раз.

Неправительственные организации можно будет учреждать как на постоянной основе, так и для достижения конкретных целей. Поправки также уточняют основания для приостановления деятельности НПО и их ликвидации.