В 2027 году госхолдинг "Байтерек" направит на развитие экономики Казахстана 8 трлн тенге ($17,5 млрд).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сказано в сообщении правительство Казахстана.

"В обрабатывающей промышленности, инфраструктуре и агропромышленном комплексе ориентир по инвестициям в основной капитал составляет 1,17 трлн теңге. В жилищном секторе при участии холдинга планируется ввести в эксплуатацию около 2,7 млн м2 жилья", - сообщил Кабмин.

Для финансирования проектов холдинг продолжит привлекать средства на рынке.

"В 2027 году на негосударственные источники, по прогнозу, придется 54% общего объема заимствований. Отдельно будет оцениваться участие банков второго уровня в финансировании бизнеса с использованием инструментов государственной поддержки", - отметили в правительстве.