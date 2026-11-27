Джейхун Байрамов: Азербайджан и Эстония проводят работу над 8 документами
Внешняя политика
- 27 ноября, 2026
- 12:50
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Между Азербайджаном и Эстонией существует 16 документов, еще над 8 ведется работа, и в ближайшем будущем по ним также ожидается положительное развитие.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на брифинге в Баку с эстонским коллегой Маргусом Цахкна.
Он подчеркнул, что торговый оборот между двумя странами может получить дальнейшее развитие:
"Азербайджан вложил в Эстонию инвестиции на $32 млн, а Эстония в Азербайджан - на $25 млн".
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Estoniya arasında 8 sənəd üzərində iş aparılır
Azerbaijan, Estonia working on eight new bilateral documents
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