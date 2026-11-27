Между Азербайджаном и Эстонией существует 16 документов, еще над 8 ведется работа, и в ближайшем будущем по ним также ожидается положительное развитие.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на брифинге в Баку с эстонским коллегой Маргусом Цахкна.

Он подчеркнул, что торговый оборот между двумя странами может получить дальнейшее развитие:

"Азербайджан вложил в Эстонию инвестиции на $32 млн, а Эстония в Азербайджан - на $25 млн".