Азербайджан и Эстония - две страны, которые имеют схожие позиции в вопросах безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Глава МИД Эстонии отметил, что сегодня утром провел интересную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым:

"Мы обсудили широкий круг вопросов и высказали нашу обеспокоенность по поводу глобальной безопасности", - отметил глава МИД.

Цахкна напомнил, что сегодня в Баку состоялось открытие посольства Эстонии в Азербайджане. По его словам, открытие посольства является значимым событием и тщательно взвешенным решением.

"Мы приняли это решение, поскольку наши народы имеют давнюю историю взаимоотношений, во многом схожие взгляды, многочисленные личные связи, а также общие вызовы и интересы. Безусловно, открытие посольства в Баку, в Азербайджане, является нашим долгосрочным обязательством", - сказал он.

Глава МИД также подчеркнул, что за последний год двусторонние отношения по всем направлениям значительно укрепились.

"Только в этом месяце в Таллине состоялось заседание межправительственной комиссии. Это уже вполне практический уровень сотрудничества, поскольку взаимодействие между компаниями частного сектора и государственными структурами развивается на основе конкретных и четко определенных общих интересов", - отметил министр.