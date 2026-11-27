Эстония поддерживает процесс упрощения визового режима ЕС для граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Отметив значительный прогресс в отношениях между ЕС и Баку, Цахкна подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в долгосрочном партнерстве с республикой.

"ЕС рассматривает Азербайджан как стратегического партнера и стремится развивать сотрудничество в торговле, энергетике и других сферах. Я бы хотел, чтобы Эстония поддержала либерализацию визового режима между Евросоюзом и Азербайджаном. Мы заинтересованы в том, чтобы больше азербайджанских студентов приезжали учиться в эстонские вузы, а больше жителей Эстонии посещали Баку и вашу прекрасную страну", - сказал дипломат.

Указав на давние и теплые отношения между двумя странами, министр поблагодарил азербайджанскую сторону за гостеприимство.