Азербайджан и Эстония обсудили роль Баку в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Сегодня при рассмотрении торгово-экономической повестки я, в частности, проинформировал уважаемого коллегу об отношениях нашей страны с Европейским союзом и о сотрудничестве с ЕС по ряду стратегических направлений. Мы отдельно обсудили роль, которую наша страна традиционно играет в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также то, как за последние годы возросла роль Азербайджана по ряду направлений", - сказал Байрамов.

По его словам, на протяжении десятилетий речь шла о поставках нефти [из Азербайджана - ред.].

"Начиная с конца 2020 года к ним присоединились также газовые поставки, объемы которых растут. Кроме того, мы обсудили проекты в области альтернативной, зеленой энергетики, реализуемые в настоящее время при содействии ЕС с привлечением ряда государств-членов, Азербайджана и других стран региона".

Он добавил, что с Цахкной также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии диалога между ЕС и Азербайджаном по вопросам транспортной взаимосвязанности.

"Мы обменялись мнениями об особой роли нашей страны на маршруте Восток-Запад, известном как Средний коридор, и о конкретных практических шагах Азербайджана по увеличению пропускной способности этого коридора. Все это, естественно, представляет большой интерес для всех государств-членов ЕС", - сказал он.