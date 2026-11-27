Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarı ilə Azərbaycanın enerji imkanlarını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2026
- 12:46
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Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda estoniyalı həmkarı Marqus Tsahkna ilə görüşündə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu barədə fikir mübadiləsi aparıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda estoniyalı həmkarı Marqus Tsahkna ilə brifinqdə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu xüsusda qaz təchizatı, eləcə də hazırda Avropa İttifaqının dəstəyi və üzv ölkələrin iştirakı ilə olan "yaşıl enerji" ilə bağlı müzakirələr olub.
Nazir deyib ki, görüş zamanı Orta Dəhliz də müzakirə mövzusu olub, bu da iki ölkənin maraqları ilə üst-üstə düşür.
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Эстония обсудили энергетику и Средний коридор
Azerbaijan, Estonia discuss European energy security and Middle Corridor
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