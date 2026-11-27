Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 1-i keçiriləcək
Milli Məclis
- 27 noyabr, 2026
- 12:42
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Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 1-i keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova sessiyanın bugünkü iclasının yekununda məlumat verib.
O qeyd edib ki, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
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