Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Estoniya arasında 8 sənəd üzərində iş aparılır
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2026
- 12:41
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Azərbaycan və Estoniya arasında 16 sənəd mövcddur, 8 sənəd üzərində iş aparılır, yaxın gələcəkdə onların da müsbət inkişadı olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda estoniyalı həmkarı Marqus Tshakna ilə brifinqdə deyib.
O, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin daha da inkişaf edə biləcəyini vurğulayıb:
"Azərbaycandan Estoniyaya ötən 32 milyon ABŞ dolları həcmində, Estoniyadan Azərbaycana isə 25 milyon ivestisiya yatırılıb".
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Эстония проводят работу над 8 документами
Azerbaijan, Estonia working on eight new bilateral documents
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