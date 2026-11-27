На ж/д линии Горадиз-Агбенд построено 5 мостов
Инфраструктура
- 27 ноября, 2026
- 13:10
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На III этапе строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд построено 5 мостов.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, осевая длина железной дороги составляет 110,4 км, вместе с боковыми путями – 140,6 км. Завершены 85% проектных работ по железной дороге и 73% работ по строительству и монтажу.
Сейчас ведется строительство 1 тоннеля, 2 галерей, 2 подземных переходов и 1 погрузочно-разгрузочной площадки. На этой железнодорожной линии планируется возвести 8 станций.
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