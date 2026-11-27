На III этапе строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд построено 5 мостов.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, осевая длина железной дороги составляет 110,4 км, вместе с боковыми путями – 140,6 км. Завершены 85% проектных работ по железной дороге и 73% работ по строительству и монтажу.

Сейчас ведется строительство 1 тоннеля, 2 галерей, 2 подземных переходов и 1 погрузочно-разгрузочной площадки. На этой железнодорожной линии планируется возвести 8 станций.