Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttində 5 körpü tikilib
- 27 noyabr, 2026
- 12:39
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Zəngəzur dəhlizinin mühüm həlqəsi olan Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin III mərhələsi üzrə 5 körpü tikilib.
Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.
Məlumata əsasən, xəttin ümumi uzunluğu təxminən 110,4 kilometr, yan yollar nəzərə alınmaqla 140,6 kilometrdir. Dəmir yolu üzrə layihələndirmə işlərinin 85 %-i, tikinti-quraşdırma işlərinin isə 73 %-i yerinə yetirilib.
Hazırda 1 tunel, 2 qalereya, 2 alt keçid və 1 yükləmə-boşaltma meydançasının inşası davam etdirilir. Bu dəmiryol xətti üzrə 8 stansiyanın (Yuxarı Mərcanlı, Şükürbəyli, Soltanlı, Qumlaq, Həkəri, Mincivan, Bartaz, Ağbənd) tikintisi planlaşdırılır.
Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirmə və tikinti işlərinə Prezident İlham Əliyevin 13.03.2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən başlanılıb. Bundan başqa, layihə çərçivəsində ümumilikdə 594 ədəd mühəndis qurğusunun və 70 yoldəyişən qurğunun quraşdırılması planlaşdırılır.
Layihənin tikintisinin 2028-ci ildə başa çatdırılması gözlənilir.