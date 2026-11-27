С 1 декабря Эстония закроет границу с Россией, что является вынужденной в нынешних условиях мерой для обеспечения безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Цахкна обратил внимание на участившиеся случаи диверсий и других инцидентов, которые, по оценке эстонской стороны, связаны с Россией и происходят в Европе.

"С 1 декабря Эстония закроет границу с Россией. Нас это решение не радует, но мы должны реагировать и работать над обеспечением безопасности Европы. В этом отношении нам есть чему поучиться у Азербайджана: как действовать решительно и какой сигнал посылать всему региону о необходимости поддерживать порядок", - отметил глава МИД Эстонии.

По его словам, решение связано, в том числе, с продолжающейся войной в Украине, а также обеспокоенностью Эстонии ситуацией с безопасностью в Европе.

"Эстония граничит с Россией. К сожалению, мы видим, что война России против Украины продолжается. Каждую ночь и каждый день гибнет все больше людей. Я приехал сюда непосредственно из Киева. В последнюю ночь моего пребывания там город подвергся массированным атакам с применением баллистических ракет, беспилотников и других средств поражения", - сказал министр.

Он подчеркнул, что необходимо добиваться прекращения войны, отметив, что первый шаг для запуска этого процесса должна сделать Москва. Вместе с тем, по его словам, пока не наблюдается соответствующих действий с российской стороны.