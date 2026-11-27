Азербайджан расширяет перечень товаров, которые поставляет в Армению с конца прошлого года, а также продолжает процесс восстановления освобожденных территорий быстрыми темпами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

По словам Байрамова, он рассказал эстонскому коллеге Маргусу Цахкне о том, как продвигалась нормализация отношений между Баку и Ереваном со времени их предыдущей встречи в октябре прошлого года.

Байрамов напомнил, что Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению и из нее.

"С конца прошлого года наша страна поставляет в Армению ряд товаров, в том числе нефтепродукты. Сейчас перечень поставляемых товаров расширяется", - сказал министр.

Главы МИД обсудили работы на железнодорожной линии и ход переговоров по этому вопросу. Речь также шла об участившихся контактах между государственными органами Азербайджана и Армении и диалоге между представителями гражданского общества двух стран.

Отдельно министры обсудили проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Байрамов рассказал о принятых в Армении решениях и сообщил, что работы на месте уже начались.

По словам Байрамова, на встрече министры также затронули вопрос о новой конституции Армении.

Байрамов также рассказал о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, строительстве и возвращении жителей. "Около 100 тысяч человек уже переехали на эти территории, живут, работают и учатся там. Этот процесс продолжается быстрыми темпами", - отметил он.

Министры обсудили войну между Россией и Украиной и ее последствия для региона. По словам Байрамова, продолжающаяся война вызывает серьезную обеспокоенность у Азербайджана, Эстонии и других стран.

Собеседники также обменялись мнениями о сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и о том, как эти кризисы влияют на безопасность, нарушают цепочки поставок и затрагивают другие жизненно важные сферы. Обсуждалась и роль стран-посредников в урегулировании конфликтов.