Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 1 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании ММ.

Она отметила, что дополнительная информация о повестке заседания будет предоставлена позже.