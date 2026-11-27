В результате пожара в цыганском поселении в селе Колачков (Словакия) погибли трое детей.

Как передает Report, об этом сообщают словацкие медиа со ссылкой на главу отдела кризисного управления МВД страны Ярослава Кмета.

По его словам, сгорело 14 домов, десятки людей остались без крова. Среди них 50 детей.

"В настоящее время приоритетной задачей является оказание немедленной помощи – предоставление альтернативного жилья, удовлетворение основных потребностей и психологическая поддержка. В то же время необходимо также решить долгосрочную проблему. Поселению уже давно угрожает оползень, а условия жизни там неприемлемы. Нам необходимо системное и достойное решение для всех семей", – подчеркнул Кмец.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в четверг в час ночи. На месте происшествия прибыли 36 пожарных и 13 единиц техники.