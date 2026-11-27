Эстония заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном и регионом в целом в сферах торговли, энергетики, инвестиций и цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы рассматриваем Азербайджан как огромную возможность перенять опыт в сфере энергетики, а также изучить новые перспективы, которые открываются в связи с изменениями в мировой торговле и экономике. Речь идет, в частности, о Среднем коридоре Восток - Запад".

По его словам, Эстония, являясь членом Европейского союза, активно участвует в обсуждении глобальных вопросов и заинтересована в развитии экономических связей с различными партнерами.

"Евросоюз активно развивает отношения с Индией, странами Центральной Америки и другими партнерами, в том числе в сфере свободной торговли. Эти процессы влияют на мировую экономику....Мы хотим расширять сотрудничество как с Азербайджаном, так и с регионом в целом. Для нас важны торговые коридоры, энергетика и инвестиции. Эстония готова использовать возможности, которые дает членство в ЕС. Мы заинтересованы в сотрудничестве и на двустороннем уровне, и в рамках Евросоюза", - отметил министр.

Цахкна также подчеркнул заинтересованность Эстонии в развитии взаимодействия в области цифровизации, применения искусственного интеллекта и оборонной промышленности и готова внести свой вклад в сотрудничество по этим направлениям.

"Оба региона должны понимать, что нам необходимо работать вместе. Мы сталкиваемся с одними и теми же глобальными вызовами, и у нас есть общие интересы. Мы будем и дальше выступать с инициативами по этим вопросам", - добавил он.