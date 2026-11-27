Ceyhun Bayramov: Eston həmkarımı TRIPP və Ermənistana neft məhsullarının daşınması ilə bağlı məlumatlandırdım
- 27 noyabr, 2026
- 12:51
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Eston həmkarımı Azərbaycan-Ermənistan postmünaqişə dövrü, o cümlədən Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının daşınması, dövlət qurumlarının rəsmilərinin, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin dialoqu, həmçinin TRİPP, Ermənistandakı yeni Konstitusiya məsələsi ilə bağlı məlumatlar verdim.
"Report"un məlumatına görə, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda estoniyalı həmkarı Marqus Tsahkna ilə brifinqdə deyib.
Nazir deyib ki, görüş zamanı azad olunmuş ərazilərdəki bərpa-quruculuq və qayıdış barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.
"Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Yaxın Şərqdəki gərginlik, bu gərginliyin səngiməməsi, təhlükəsizlik baxımından bunun mənfi təsirləri barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Burada vasitəçilik mövqeyi olan oyunçular, ölkələr barədə də qarşılıqlı fikir mübadiləmiz oldu", - C.Bayramov bildirib.