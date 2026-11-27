Azərbaycan boksçuları IBA Prezident kubokunda mübarizə aparacaqlar
- 27 noyabr, 2026
- 13:03
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Azərbaycan təmsilçiləri bu gün Türkiyənin İstanbul şəhərində start götürən boks üzrə IBA Prezident kubokunda mübarizə aparacaqlar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Yarışda Azərbaycan idmançıları böyük məşqçi Nəriman Abdullayev, məşqçilər Rəhim Allahverdiyevlə Rüfət Aslanovun rəhbərliyi altında çıxış edəcəklər.
Məşqçilər korpusu kubokda Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq), Tural Sarıyev, Nicat Hüseynov (hər ikisi 52 kq), Amin Məmmədzadə (55 kq), Məhəmmədəli Aşırəliyev, Tayfur Əliyev (hər ikisi 60 kq), Malik Həsənov, Zaur Qəhrəmanov (hər ikisi 65 kq), Sərxan Əliyev (70 kq) və Seyid Seyidova (85 kq) şans verəcəklər.
Yarışın qaliblərinin adına dekabrın 4-də aydınlıq gələcək.
İstanbulda Fuad Aslanovla Rövşən Qədirov ölkəmizi hakim kimi təmsil edəcəklər.